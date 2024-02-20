Путин пошутил о диктатуре, царящей на форуме АСИ

Российский президент Владимир Путин пошутил, что на форуме Агентства стратегических инициатив царит «диктатура» из-за строгого модерирования.

После выступления и ответа главы государства один из участников мероприятия отметил, что желает дать небольшое дополнение. Однако гендиректор АСИ Светлана Чупшева заявила, что «на правах модератора не будет давать слова», так как дальше запланированы выступления других участников форума.

«Вот видите, как у нас — диктатура фактически. Я единственный гарант», — пошутил Путин.

Ранее глава государства заявил, что настало время более суверенной России.