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Собянин рассказал о выплатах учителям за успехи в подготовке детей к ЕГЭ

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Московские власти продолжат практику единовременных поощрительных выплат педагогам, которые успешно готовят детей к ЕГЭ.
Собянин рассказал о выплатах учителям за успехи в подготовке детей к ЕГЭ

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к единому государственном экзамену. Выплату уже получили больше 8,5 тыс. педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по соответствующему предмету», — сказал Собянин.

Поощрительные выплаты будут производиться ежегодно по трём номинациям: «За положительную динамику», «За высокие результаты» и «За образовательный прорыв».

Каждый педагог может получить поощрение как в одной, так и в нескольких номинациях.

Ранее младший методист математики онлайн-школы №1 Наталья Верещагина рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по математике.

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