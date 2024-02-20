Собянин рассказал о выплатах учителям за успехи в подготовке детей к ЕГЭ

Московские власти продолжат практику единовременных поощрительных выплат педагогам, которые успешно готовят детей к ЕГЭ.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к единому государственном экзамену. Выплату уже получили больше 8,5 тыс. педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по соответствующему предмету», — сказал Собянин.

Поощрительные выплаты будут производиться ежегодно по трём номинациям: «За положительную динамику», «За высокие результаты» и «За образовательный прорыв».

Каждый педагог может получить поощрение как в одной, так и в нескольких номинациях.

Ранее младший методист математики онлайн-школы №1 Наталья Верещагина рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по математике.