Торговый центр в Хорошёво-Мнёвниках планируют достроить к середине года

В II квартале 2024 года планируется завершить работы по возведению торгового центра площадью 9,1 тыс. кв. м в составе жилого комплекса на северо-западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Помещения торгового центра площадью 9,1 тыс. кв. м запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения», — отметил Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, реализация проекта позволит создать порядка 700 рабочих мест.

Торговый центр займёт одноэтажный стилобат жилого корпуса «Север», входящего в состав жилого комплекса Level Причальный, строящегося по адресу: Причальный проезд, д. 10 к. 1.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, комплексный подход к развитию городских территорий позволяет создать полноценную и городскую среду, пригодную для жизни, работы и отдыха.

«Обеспечение жилой застройки всей необходимой инфраструктурой, в том числе коммерческой, создающей дополнительные рабочие места, — является важной составляющей современного комфортного города», — подчеркнула она.

Княжевская напомнила, что об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин, определяя вектор градостроительной политики.