На благоустройство Кирова направят почти 200 млн рублей
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на ведомство.
Как отметили в областном Минфине, средства направят на реставрацию и благоустройство парка имени С.М. Кирова, площади у филармонии, Соборной площади и Александровского сада.
Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее сообщалось, что десять районных центров Кировской области получат дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей на празднование юбилеев муниципальных образований.