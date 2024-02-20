На благоустройство Кирова направят почти 200 млн рублей

В Министерстве финансов Кировской области заявили о выделении 198,37 млн рублей для подготовки региональной столицы к празднованию 650-летия.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на ведомство.

Как отметили в областном Минфине, средства направят на реставрацию и благоустройство парка имени С.М. Кирова, площади у филармонии, Соборной площади и Александровского сада.

Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что десять районных центров Кировской области получат дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей на празднование юбилеев муниципальных образований.