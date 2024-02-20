RT в Telegram
Подпишись

Для округов Ставрополья разработают инвестиционные паспорта

Короткая ссылка
Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал о разработке инвестиционных паспортов в регионе.
Для округов Ставрополья разработают инвестиционные паспорта
  • Gettyimages.ru
  • © primeimages

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил чиновник, данные документы будут действовать в каждом муниципалитете.

Бизнесмены, рассматривающие вложение в проекты на территории края, смогут детально изучать потенциал муниципалитетов, налоговые льготы и действующие меры поддержки.

«Также в каждом округе определим ответственного за инвестиционную деятельность, который будет обрабатывать запросы инвесторов и сопровождать проекты. Разработаем положение об инвеступолномоченных», — заявил Полюбин.

Ранее сообщалось, что в Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить