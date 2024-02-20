Для округов Ставрополья разработают инвестиционные паспорта
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
Как отметил чиновник, данные документы будут действовать в каждом муниципалитете.
Бизнесмены, рассматривающие вложение в проекты на территории края, смогут детально изучать потенциал муниципалитетов, налоговые льготы и действующие меры поддержки.
«Также в каждом округе определим ответственного за инвестиционную деятельность, который будет обрабатывать запросы инвесторов и сопровождать проекты. Разработаем положение об инвеступолномоченных», — заявил Полюбин.
Ранее сообщалось, что в Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО.