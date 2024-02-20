Для округов Ставрополья разработают инвестиционные паспорта

Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал о разработке инвестиционных паспортов в регионе.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил чиновник, данные документы будут действовать в каждом муниципалитете.

Бизнесмены, рассматривающие вложение в проекты на территории края, смогут детально изучать потенциал муниципалитетов, налоговые льготы и действующие меры поддержки.

«Также в каждом округе определим ответственного за инвестиционную деятельность, который будет обрабатывать запросы инвесторов и сопровождать проекты. Разработаем положение об инвеступолномоченных», — заявил Полюбин.

Ранее сообщалось, что в Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО.