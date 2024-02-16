Десяти районам Кировской области направят 25 млн рублей на юбилеи
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Об этом сообщает istochnik.online.
Соответствующие поправки в региональный бюджет приняли депутаты областного заксобрания.
В настоящее время разрабатывается порядок выделения и правила предоставления средств Белой Холунице, Зуевке, Лузе, Малмыжу, Мурашам, Уржуму, Советску, Яранску, Санчурску и Ленинску.
Ранее сообщалось, что в Кирове из бюджета выделят 198,3 млн рублей на благоустройство парковых территорий к 650-летию города.