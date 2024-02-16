Турэксперт Осипова назвала Турцию и Таиланд самыми популярными направлениями зимой

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала Турцию и Таиланд самыми популярными зимними направлениями у россиян.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Ну и дальше — Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Катар, Индонезия, далее Маврикий можно назвать, Вьетнам, Индия, Куба, Оман, Абхазия, Узбекистан и Азербайджан», — сказала Осипова на пресс-конференции «Туристический сезон — 2024: планы россиян на праздники».

Директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, в свою очередь, добавил, что 2023 год стал лучшим по объёму продаж.

«Это говорит о том, что желание не пропадает, движение идёт, потому что, ну, скажем так, если брать 2022 год, когда вот стал восстанавливаться выездной туризм, эти показатели едва достигали 40% по сравнению с 2019 годом», — сказал Осауленко.

Ранее старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая посоветовала тем, кто никогда не путешествовал, выбрать для первой туристической поездки Санкт-Петербург.