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Киберэксперт Синяков посоветовал не сканировать подозрительные QR-коды

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Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, что сканирование QR-кодов из ненадёжных источников нежелательно, так как может привести на фишинговый сайт.
Киберэксперт Синяков посоветовал не сканировать подозрительные QR-коды
  • Gettyimages.ru
  • © Neurone89

«QR-код может отправить устройство через браузер на страницу, где оно может быть подвергнуто фишинговой атаке. Или может быть выполнена внешняя программа по какой-то ссылке», — объяснил специалист в интервью телеканалу «Звезда».

Он заметил, что не все QR-коды потенциально опасны. Например, ссылки на крупные магазины или банки защищены посредством системы безопасности.

Ранее директор по информационной безопасности «Яндекс 360» Андрей Иванов предупредил, что мошенники рассылают на почту спам, который может быть опасен для пользователей.

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