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В подмосковных экопунктах собрали 12 млн бутылок и банок за 2,5 года

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В экопункты Московской области за 2,5 года сдали 12 млн бутылок и банок.
В подмосковных экопунктах собрали 12 млн бутылок и банок за 2,5 года
  • Gettyimages.ru
  • © Gesfera Images

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что лидером по сдаче данного типа вторсырья стала Балашиха. Там фандоматы собрали 1,2 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В Подольске — 1 млн, в Красногорске и Люберцах — по 900 тыс.

В настоящее время в 38 округах Подмосковья работают 567 экопунктов.

За сдачу тары жители получают бонусные баллы, которые потом могут потратить на покупки.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году собрали 2034 т стекла и пластика с помощью жёлтых и зелёных контейнеров в форме колокольчиков — на 10% больше, чем в 2022-м.

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