В Подмосковье увеличили размер компенсации за аренду жилья для медиков
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Ранее компенсацию в размере 20 тыс. рублей мог получить только один член семьи, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Если оба супруга работают в нашем здравоохранении, то суммарно они смогут получать 30 тыс. рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тыс. рублей, а второму — 10 тыс.», — пояснил губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, выплаты по новым правилам начнут начислять уже в марте.
Ранее в Челябинской области утвердили порядок предоставления специальных социальных выплат медицинским работникам.