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В Подмосковье увеличили размер компенсации за аренду жилья для медиков

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В Московской области размер максимальной компенсации за аренду жилья для работающих в регионе супругов-медиков увеличили до 30 тыс. рублей, при условии, что оба они подают заявление на льготу.
В Подмосковье увеличили размер компенсации за аренду жилья для медиков
  • globallookpress.com
  • © Cameravit

Ранее компенсацию в размере 20 тыс. рублей мог получить только один член семьи, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Если оба супруга работают в нашем здравоохранении, то суммарно они смогут получать 30 тыс. рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тыс. рублей, а второму — 10 тыс.», — пояснил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, выплаты по новым правилам начнут начислять уже в марте.

Ранее в Челябинской области утвердили порядок предоставления специальных социальных выплат медицинским работникам.

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