В Москве проведут десять обучающих бизнес-лекций для предпринимателей

Для предпринимателей из Москвы проведут десять бесплатных обучающих встреч в рамках проекта «Нетворкинг-марафон». Первое мероприятие состоится 19 февраля.

Встречи будут посвящены различным тема, от самопрезентации до развития сети деловых контактов, передаёт НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На первом мероприятии расскажут об основах нетворкинга. Лекция продлится четыре часа.

Следующая встреча пройдёт в марте.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского писала о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли «Московская техническая школа» («МТШ») и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.