Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации.

РИА Новости

«Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя суда. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Баратова. Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова. Они назвали провокации Баратова невежеством и хамством, заслуживающим получить правовую оценку и меру наказания.