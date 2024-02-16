Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова
- РИА Новости
«Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Баратова.
Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова.
Они назвали провокации Баратова невежеством и хамством, заслуживающим получить правовую оценку и меру наказания.