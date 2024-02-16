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Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

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Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации.
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова
  • РИА Новости

«Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Баратова.

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова.

Они назвали провокации Баратова невежеством и хамством, заслуживающим получить правовую оценку и меру наказания.

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