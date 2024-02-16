Большинство российских пар начинали совместную жизнь в съёмной квартире

Новое исследование показало, что в России 69% пар начинали совместную жизнь в арендованной квартире.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Яндекс Аренды».

Большая часть пар впервые съехались в 21 год —25 лет (45%).

Почти треть, 28%, начали совместную жизнь через полгода отношений, 24% — через три месяца, 17% — через два месяца, 15% для этого потребовалось от двух до трёх лет.

Как показал опрос, в 55% случаев арендной платой занимается мужчина. Каждая третья пара (30%) делит оплату поровну, а за каждую десятую платят родители.

Ранее сообщалось, что для россиян важно, как выглядит их придомовая территория. Так, например, 37% признались, что этот фактор был одним из главных при покупке или аренде жилья.