Большинство российских пар начинали совместную жизнь в съёмной квартире
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Яндекс Аренды».
Большая часть пар впервые съехались в 21 год —25 лет (45%).
Почти треть, 28%, начали совместную жизнь через полгода отношений, 24% — через три месяца, 17% — через два месяца, 15% для этого потребовалось от двух до трёх лет.
Как показал опрос, в 55% случаев арендной платой занимается мужчина. Каждая третья пара (30%) делит оплату поровну, а за каждую десятую платят родители.
Ранее сообщалось, что для россиян важно, как выглядит их придомовая территория. Так, например, 37% признались, что этот фактор был одним из главных при покупке или аренде жилья.