Путин поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за качественную технику для СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники для нужд спецоперации.

«Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов», — заявил президент.

Путин отметил, что бригады предприятия выезжают в зону СВО и работают почти на линии соприкосновения, помогая военным восстановить технику.

Также глава государства назвал хорошим качество работы по изготовлению техники.

Кроме того, Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.