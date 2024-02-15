Путин поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за качественную технику для СВО
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«Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов», — заявил президент.
Путин отметил, что бригады предприятия выезжают в зону СВО и работают почти на линии соприкосновения, помогая военным восстановить технику.
Также глава государства назвал хорошим качество работы по изготовлению техники.
Кроме того, Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.