В Удмуртии почтили память воинов-интернационалистов

В Ижевске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В церемонии приняли участие ветераны, кадеты, представители региональных властей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Ежегодно 15 февраля мы отдаём дань уважения нашим воинам-интернационалистам и чтим память погибших товарищей. Мы помним их, они живы в наших сердцах и остаются с нами в боевых порядках своих подразделений», — заявил Ильяс Ханнанов, заместитель председателя правительства Удмуртии.

По его словам, ветераны не остаются в стороне — они участвуют в жизни региона, вносят вклад в воспитание молодёжи, поддерживают семьи погибших товарищей.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области 15 февраля возложили венки и цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.