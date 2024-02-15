В Удмуртии почтили память воинов-интернационалистов
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Ежегодно 15 февраля мы отдаём дань уважения нашим воинам-интернационалистам и чтим память погибших товарищей. Мы помним их, они живы в наших сердцах и остаются с нами в боевых порядках своих подразделений», — заявил Ильяс Ханнанов, заместитель председателя правительства Удмуртии.
По его словам, ветераны не остаются в стороне — они участвуют в жизни региона, вносят вклад в воспитание молодёжи, поддерживают семьи погибших товарищей.
Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области 15 февраля возложили венки и цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.