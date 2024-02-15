Аксёнов обсудил направления работы с уполномоченным по правам человека в Крыму
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
По словам Аксёнова, особого внимания требуют вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей.
«Желаю Александру Людвиговичу плодотворной и эффективной работы на благо республики и крымчан», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв подписал соглашение о сотрудничестве со своей коллегой из Волгограда Ольгой Устиновой. Они объединят усилия для улучшения предпринимательского климата в своих регионах.