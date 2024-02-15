В Калининградской области провели работы по восстановлению более 60 воинских захоронений

В Калининградской области провели восстановительные работы на более чем 60 воинских захоронениях за пять лет.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Также специалисты уточняют имена погибших военнослужащих. Электронная книга памяти Калининградской области помогает проверять достоверность данных.

В 2024 году в рамках ФЦП в регионе планируют провести восстановительные работы на шести воинских захоронениях. На нескольких объектах нанесут имена 7225 погибших и установят мемориальные знаки.

Ранее сообщалось, что в Кирове направят 198,3 млн рублей на благоустройство парков к 650-летию города.