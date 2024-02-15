Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев.

Об этом он сказал в ходе поездки на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил. Его слова приводит РИА Новости.

«Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», — заявил глава государства.

По его словам, подавляющее большинство жителей Украины и абсолютное большинство людей в России всегда считали, что это фактически одно и то же.

Также Путин добавил, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны часть националистских и нацистских элементов, сотрудничавших с Гитлером, сбежали за границу.

«Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что единственное, о чём можно сожалеть, это о том, что Россия не начала активные действия на Украине раньше.