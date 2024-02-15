На Ямале более 500 семей получили жилищные сертификаты с начала года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
Как отметили в кабмине, меры поддержки предоставлены ямальским семьям в рамках трёх жилищных программ.
«По региональной программе «Молодая семья» выдано 480 сертификатов. В рамках федерального субсидирования поддержку получили семь семей. Ещё 40 свидетельств выдано семьям, достигшим предельного возраста, — для них в округе по инициативе губернатора Ямала действует специальная программа «36+», — сказали в правительстве ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области улучшат жилищные условия более 600 молодых семей в 2024 году.