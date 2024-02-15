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Психиатр Федорович рассказал о роли школы в формировании поведенческого навыка

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Врач — психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что школа должна формировать поведенческий навык у детей.
Психиатр Федорович рассказал о роли школы в формировании поведенческого навыка
  • Gettyimages.ru

«Шесть — семь лет — это пубертат, когда ребёнок должен социализироваться, войти… В этот момент как раз самые лучшие кадры, педагоги, детские психологи и формируют тот самый поведенческий навык, с которым потом приходится иметь дело в более взрослом возрасте», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в этот момент идёт и подготовка к подростковому возрасту, ещё одному пубертату.

«Если мы не будем этого делать с пяти до семи лет, тогда с 15 до 17 мы, естественно, с этим делом столкнёмся», — добавил Федорович.

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