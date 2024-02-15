В Москве рассказали о цифровизации лабораторий онкологических клиник Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проекте цифровизации лабораторий онкологических клиник Москвы.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Раньше для проведения патоморфологического исследования необходимо было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал с помощью микроскопа и затем делал заключение. Сегодня все патоморфологические лаборатории онкологических больниц города переведены в цифровой формат работы и объединены в единый контур. Теперь мы оцифровываем образцы тканей, и на основании данных цифрового изображения формируем заключение», — заявила Ракова.

В Москве ежегодно исследуется около 1,5 млн образцов тканей.

После завершения формирования цифрового архива планируется перейти к развитию различных сервисов и нейронных сетей для анализа онкологических заболеваний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица с 15 февраля предоставит регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.