В Москве рассказали о цифровизации лабораторий онкологических клиник Москвы
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Раньше для проведения патоморфологического исследования необходимо было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал с помощью микроскопа и затем делал заключение. Сегодня все патоморфологические лаборатории онкологических больниц города переведены в цифровой формат работы и объединены в единый контур. Теперь мы оцифровываем образцы тканей, и на основании данных цифрового изображения формируем заключение», — заявила Ракова.
В Москве ежегодно исследуется около 1,5 млн образцов тканей.
После завершения формирования цифрового архива планируется перейти к развитию различных сервисов и нейронных сетей для анализа онкологических заболеваний.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица с 15 февраля предоставит регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.