В Даниловском районе Москвы построят многофункциональный комплекс
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Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пишет «Вечерняя Москва».
Площадь здания составит 24,6 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят — проведут озеленение и оборудуют наземную парковку.
По словам Княжевской, в настоящее время на территории, где планируется стройка, находятся два устаревших одноэтажных здания.
Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».