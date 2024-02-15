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В Даниловском районе Москвы построят многофункциональный комплекс

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Многофункциональный офисный комплекс возведут на Дубининской улице в Даниловском районе Москвы. Объект будет построен за счёт средств инвестора.
В Даниловском районе Москвы построят многофункциональный комплекс
  • Gettyimages.ru
  • © mikdam

Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пишет «Вечерняя Москва».

Площадь здания составит 24,6 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят — проведут озеленение и оборудуют наземную парковку.

По словам Княжевской, в настоящее время на территории, где планируется стройка, находятся два устаревших одноэтажных здания.

Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».

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