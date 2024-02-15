Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — заявил мэр.
Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.
В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.
Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.