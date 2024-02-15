RT в Telegram
Подпишись

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким белгородцев, погибших в результате обстрела ВСУ.
Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — заявил мэр.

Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.

Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить