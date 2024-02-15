Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким белгородцев, погибших в результате обстрела ВСУ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — заявил мэр.

Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.

Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.