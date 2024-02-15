В Донецке осудили боевиков «Азова», обстрелявших из гаубицы жилые массивы

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащих националистического объединения «Азов»* Нацгвардии Украины, обстрелявших жилые массивы.

Об этом заявили в Главной военной прокуратуре.

Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылында признаны виновными по статьям об убийстве, совершённом группой лиц по мотивам идеологической и политической ненависти, а также о покушении на убийство и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.

«В суде установлено, что в период с 3 марта по 10 апреля 2022 года указанные националисты, действуя в составе орудийного расчёта с целью уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан, в процессе неизбирательного «веерного» обстрела из 122-мм гаубицы произвели не менее 220 выстрелов по жилым массивам в сёлах Бердянское и Володарское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В результате погибла 52-летняя жительница села Володарское, разрушены три домовладения в селе Бердянское.

Суд приговорил Дорохина к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Турчина — к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Чередниченко — к 26 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Зварычук, Летягин, Чибуков и Сыкылында приговорены к наказанию в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждый.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.