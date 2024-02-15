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В больницы Подмосковья закупят 21 рентген-аппарат по нацпроекту в 2024 году

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Для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, которые используются при проведении операций.
В больницы Подмосковья закупят 21 рентген-аппарат по нацпроекту в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © ER Productions Limited

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«За три года мы поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим ещё 21 аппарат, на данные цели в бюджете заложено более 270 млн рублей», — приводятся в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

Медоборудование закупят по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.

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