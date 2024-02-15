В Крыму почтили память воинов-интернационалистов
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Об этом сообщает «Крым 24».
«Советские воины свои задачи в Республике Афганистан выполнили в полном объёме, правильно, мужественно. К сожалению, зачастую ценой своей жизни», — сказал Аксёнов.
День памяти воинов-интернационалистов проводится в годовщину вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к воинам-интернационалистам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля.