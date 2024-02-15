В Крыму почтили память воинов-интернационалистов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возложил в Симферополе цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Советские воины свои задачи в Республике Афганистан выполнили в полном объёме, правильно, мужественно. К сожалению, зачастую ценой своей жизни», — сказал Аксёнов.

День памяти воинов-интернационалистов проводится в годовщину вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к воинам-интернационалистам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля.