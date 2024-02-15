ТАСС: в Москве ищут пропавшего шеф-повара из Аргентины
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась его экс-супруга Анна Репетто. По словам женщины, бывший муж не выходит с ней на связь с 28 января.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — заявил источник.
Ранее стало известно о проверке, которую инициировали в Дагестане после исчезновения в республике спортсменки из Северной Осетии.