ТАСС: в Москве ищут пропавшего шеф-повара из Аргентины

Столичная полиция проверяет информацию об исчезновении в Москве уроженца Аргентины Карлоса Мартина Репетто, который работает шеф-поваром в отеле Ritz-Carlton.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась его экс-супруга Анна Репетто. По словам женщины, бывший муж не выходит с ней на связь с 28 января.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — заявил источник.

Ранее стало известно о проверке, которую инициировали в Дагестане после исчезновения в республике спортсменки из Северной Осетии.