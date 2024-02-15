Система маркировки блокирует только потенциально опасные партии воды «Джермук»

Система маркировки по поручению Роспотребнадзора блокирует только воду «Джермук», относящуюся к потенциально опасным партиям, на которые указал регулятор. Об этом RT сообщили в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«По остальной продукции бренда ограничений со стороны регулятора нет», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России и Роспотребнадзора проводят рейды по торговым площадкам с целью приостановить продажи минеральной воды «Джермук» до заключения экспертизы после того, как мужчина скончался после употребления минералки.

13 февраля стало известно, что Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан.