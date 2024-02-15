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Раздел «Инструкции для удобной жизни» на mos.ru стал удобнее для пользователей

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На портале mos.ru обновили информацию в разделе «Инструкции для удобной жизни».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Новшества позволят москвичам ещё быстрее находить актуальную информацию, а также получать подробные и понятные рекомендации для решения насущных жизненных задач», — сказано в тексте.

В частности, в разделе появился каталог с темами, поисковая строка, а также наиболее популярные инструкции, общее количество которых почти достигло 400.

Раздел содержит 23 категории, включая «Документы», «Образование», «Семья и дети», «Здоровье» и др.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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