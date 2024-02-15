В ЯНАО рассказали о сотрудничестве с Москвой в сфере медицины
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как отметили в региональном кабмине, снимки компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии жителей Ямала отправляются в Москву, где их исследует искусственный интеллект (ИИ).
«Соглашение о сотрудничестве окружной департамент здравоохранения и центр заключили в 2022 году», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что в 2023 году таким способом провели более 67 тыс. исследований.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.