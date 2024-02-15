В ЯНАО рассказали о сотрудничестве с Москвой в сфере медицины

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о сотрудничестве с Центром диагностики и телемедицины Москвы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в региональном кабмине, снимки компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии жителей Ямала отправляются в Москву, где их исследует искусственный интеллект (ИИ).

«Соглашение о сотрудничестве окружной департамент здравоохранения и центр заключили в 2022 году», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2023 году таким способом провели более 67 тыс. исследований.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.