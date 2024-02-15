Москва поможет IT-предпринимателям представить разработки партнёрам из 13 стран
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
При поддержке города предприниматели смогут встретиться с партнёрами из 13 дружественных стран, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, например, в текущем году Москву посетят делегации из Индонезии, Южно-Африканской Республики, Египта, Алжира и Марокко.
Кроме того, городские IT-предприятия при содействии Московского экспортного центра представят свои разработки на профильных выставках — Gitex в Дубае и Марокко, Bengaluru Tech Summit в Индии и Tibo в Белоруссии.
Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).