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Следователи попросили заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках

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Следствие попросило Гагаринский суд Москвы заочно арестовать иностранных агентов политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о действиях ВС России.
Следователи попросили заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках
  • РИА Новости

«В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана Л.Я. и Сонина К.И», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что вопрос рассмотрят 20 февраля.

Ранее источники RT сообщили, что Гозман получил вид на жительство в Италии.

Политик подтвердил свой пассивный доход, предоставив итальянским властям доказательство стабильного поступления средств на свои счета от владения активами вне страны. Статус таких иностранцев Рим определяет как финансово независимые лица.

* Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции России.

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