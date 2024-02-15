Следователи попросили заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках

Следствие попросило Гагаринский суд Москвы заочно арестовать иностранных агентов политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о действиях ВС России.

РИА Новости

«В суд поступили ходатайства о заочном аресте Гозмана Л.Я. и Сонина К.И», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что вопрос рассмотрят 20 февраля. Ранее источники RT сообщили, что Гозман получил вид на жительство в Италии. Политик подтвердил свой пассивный доход, предоставив итальянским властям доказательство стабильного поступления средств на свои счета от владения активами вне страны. Статус таких иностранцев Рим определяет как финансово независимые лица. * Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции России.