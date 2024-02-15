В Тюменской области средняя зарплата выросла почти на 14% за год

Согласно данным Росстата, в Тюменской области в течение года средняя заработная плата выросла на 13,9%.

Об этом сообщает URA.RU.

«Январь — ноябрь 2023 года — 68 241 рубль. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сказано в тексте.

Так, в регионе среднемесячная заработная плата в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей — на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022-м.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.