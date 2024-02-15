RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области средняя зарплата выросла почти на 14% за год

Короткая ссылка
Согласно данным Росстата, в Тюменской области в течение года средняя заработная плата выросла на 13,9%.
В Тюменской области средняя зарплата выросла почти на 14% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает URA.RU.

«Январь — ноябрь 2023 года — 68 241 рубль. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сказано в тексте.

Так, в регионе среднемесячная заработная плата в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей — на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022-м.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить