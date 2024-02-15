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Диетолог Мещерякова: в ряде покупных продуктов содержится слишком много соли

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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, что зачастую человек не замечает, как ежедневно превышает норму потребления соли, которая должна составлять 5—7 г в сутки.

Скрытая соль содержится в хлебе (пшеничном или ржаном), полуфабрикатах и колбасных изделиях, консервах, бульонных кубиках, покупных соусах, оливках, сухих завтраках, сыре, мясных, рыбных и копчёных продуктах, объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».

«В пшеничном хлебе 488 мг натрия на 100 г продукта, в консервированной кабачковой икре 1600 мг на 100 г, а в малосольной селёдке 10,7 г натрия на 100 г продукта — что в восемь-девять раз больше ежедневной нормы», — резюмировала Мещерякова.

Она посоветовала снизить потребление соли и не подсаливать пищу во время приготовления.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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