Фонд Росконгресс представил передовые проекты в области здравоохранения

На выставке Форума будущих технологий — 2024 Фонд Росконгресс представил президенту России Владимиру Путину передовые российские проекты в области здравоохранения — инициативы направления «Росконгресс Медицина» и экосистемы «Здоровое общество».

«Фонд Росконгресс системно продвигает национальные интересы и проекты в России и за рубежом, одно из ключевых направлений деятельности — развитие инициатив в области медицины и здравоохранения», — сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Отмечается, что Фонд Росконгресс отбирает значимые проекты в области здравоохранения для дальнейшего продвижения. Так, в этом году поддержку получили проект подсчёта индекса устойчивости систем здравоохранения, технология обработки медицинской продукции потоком ускоренных электронов, а также социальный проект — интегратор сервисов «Метавселенная диабета».

Руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова представила направление «Росконгресс Медицина» и проекты экосистемы «Здоровое общество».

«Экосистема «Здоровое общество» — это проект Фонда Росконгресс, который стал эффективной платформой для решения двух задач: запускать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, а также оказывать поддержку и продвигать перспективные медицинские технологии как в России, так и за рубежом», — отметила Столкова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству запустить до конца года новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.