На станции «Митьково» в Москве построят подземный пассажирский терминал
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В городе активно развивается железнодорожный транспорт: строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», — сказал Бочкарёв.
Как отметил чиновник, строительство остановочного пункта даст возможность для пересадки на трамвайную линию, а также обеспечит пешеходную доступность для пассажиров МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье готовность Юго-Восточной хорды достигла 45%.