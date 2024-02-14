На станции «Митьково» в Москве построят подземный пассажирский терминал

Для остановочного пункта «Митьково» в Москве построят новую платформу и подземный пассажирский терминал, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В городе активно развивается железнодорожный транспорт: строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», — сказал Бочкарёв.

Как отметил чиновник, строительство остановочного пункта даст возможность для пересадки на трамвайную линию, а также обеспечит пешеходную доступность для пассажиров МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье готовность Юго-Восточной хорды достигла 45%.