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В Москве начался новый сезон программы по трудоустройству «ОФ.ФЕР»

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В Москве запустили новый сезон программы по трудоустройству молодых специалистов «ОФ.ФЕР».
В Москве начался новый сезон программы по трудоустройству «ОФ.ФЕР»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Программа «ОФ.ФЕР» позволит ребятам не просто найти работу, но и улучшить свои навыки и понять, как эффективно строить карьерный путь», — заявила руководитель проектного офиса «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина.

Участники программы разделены на две группы — «Начало» (студенты старших курсов и выпускники с опытом работы) и «Трансформация» (молодые специалисты с опытом от трёх до пяти лет).

В ходе образовательной программы эксперты, HR-консультанты и менторы помогут выстроить карьерный путь и определить основные направления для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в столице для студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускников вузов начался приём заявок на участие в проекте «Стажировка в правительстве Москвы».

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