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Московские школьники и студенты изучили 700 архивных документов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проекте «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», в ходе которого школьники и студенты изучают архивные документы Императорского Московского университета.
Московские школьники и студенты изучили 700 архивных документов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Учащиеся изучают исторические факты о том времени, исследуют почерки тех, кто жил более 100 лет назад, презентуют свои результаты друг другу и специалистам Главархива. В рамках этого потока ребята изучили более 200 документов известных студентов и преподавателей. Итогом каждого потока проекта становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники», — заявила Ракова.

За три потока учащиеся изучили более 700 документов отечественных учёных, занимавшихся естественными и математическими науками

По результатам проведённой работы, эксперты признали уникальными документы Ивана Сеченова, Николая Склифосовского, Николая Пирогова, Евгения Вахтангова, Александра Островского, Василия Кандинского.

Ранее сообщалось, что в Москве для студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускников вузов начался приём заявок на участие в проекте «Стажировка в правительстве Москвы».

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