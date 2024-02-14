В ЦРПТ прокомментировали сообщения о проблемах с продажей пива в розницу

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») прокомментировал сообщения о проблемах с продажей пива в розницу.

«Оператор не подтверждает проблемы с продажей пива в розницу. Десятки тысяч компаний ежедневно подают в систему информацию о продажах пива. Всего зарегистрировано 68 230 розничных участников. Мы на прямой связи со всем рынком», — говорится в комментарии.

Отмечается, что ЦРПТ не известно ни одного примера торговой организации, отказавшейся от реализации пива из-за маркировки.

«Всё, что нужно рознице, — отсканировать код на кеге при постановке на кран — это занимает пару секунд. Всё ПО было готово ещё прошлой осенью», — добавил оператор.

В компании Х5 Group уточнили, что торговые сети X5 участвуют в системе маркировки с момента её внедрения и успешно пилотируют подключение к ней различных категорий товаров.

Компания «Магнит» также сообщила, что розничная сеть полностью готова к новому этапу маркировки пива и слабоалкогольных напитков и к передаче данных в систему «Честный знак».

Ранее РБК сообщило, что некоторые розничные сети начали отказываться от продажи разливного пива, частично это связано с новыми требованиями к работе с кегами (ёмкостями для перевозки и хранения пива).