В рамках Дней российской экономики на выставке «Россия» заключили 18 соглашений

В рамках Дней российской экономики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заключили 18 соглашений.

Марафон федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества прошёл на выставке в январе и феврале.

Во время каждого отраслевого дня были обсуждены достижения секторов экономики, ключевые проекты и перспективные решения, обеспечивающие развитие России.

Состоялось более чем 30 деловых мероприятий, в ходе которых министры, руководители крупных компаний и главы регионов совместно с экспертами рассказали о результатах в экономической и социальной сферах, строительстве, культуре, образовании, экологии, развитии цифрового мира и других отраслях.

Деловые мероприятия посетили более 20 тыс. человек, включая профильных вице-премьеров России. В качестве спикеров выступили более 320 экспертов.

«Серию отраслевых мероприятий продолжают тематические дни, где раскрываются успехи в развитии отдельных отраслевых проектов, которые заметно улучшили жизнь в стране. Приходите на выставку «Россия»! Узнавайте о достижениях и возможностях нашей страны», — отметили организаторы выставки.

Ранее сообщалось, что более 6 млн человек посетили экспозиции выставки «Россия» с момента открытия, при этом порядка 90% гостей рассказали, что они узнали что-то новое.