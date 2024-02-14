Юрист объяснил, что грозит исколовшей циркулем второклассника учительнице

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России в беседе с RT рассказал о том, что грозит учительнице из Асбеста, которая исколола руку второкласснику в наказание за то, что он поцарапал одноклассницу.

Юрист подчеркнул, что применение физической силы со стороны учителя к малолетнему ученику недопустимо.

По его словам, в данном случае есть два аспекта: дисциплинарно-педагогический и уголовный.

«Оценку действий учителя должен дать работодатель путём привлечения к дисциплинарной ответственности — от предупреждения до увольнения», — отмечает Соловьёв.

Что касается уголовной ответственности, как добавил эксперт, всё зависит от вреда здоровью, который был причинён ребёнку.

«Если нанесённый вред невозможно квалифицировать по Уголовному кодексу, то учитель может быть привлечён к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших последствий, указанных в ст. 115 УК, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — объяснил он.

Эксперт также добавил, что если вред здоровью установлен медицинскими осмотрами и документами, то учителя можно привлечь за побои или умышленное причинение лёгкого вреда здоровью или истязание несовершеннолетнего.

«Возраст потерпевшего в данном случае будет являться отягчающим обстоятельством. В любом случае наказание должно быть таким, чтобы выполнить функцию превенции — не допустить повторения таких действий и удержать других учителей от проявления неоправданной жестокости в отношении малолетних учеников», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Асбесте учительница исколола руку девятилетнему школьнику циркулем за то, что он случайно поцарапал им одноклассницу.