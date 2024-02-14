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Путин заявил о необходимости развивать систему предупреждений ЧС

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Новое программное обеспечение для системы предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо внедрять в работу МЧС России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил о необходимости развивать систему предупреждений ЧС
  • РИА Новости

Как отметил российский лидер в обращении к участникам коллегии МЧС, это программное обеспечение должно обеспечить возможность оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях.

«[Необходимо] принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае, действовать на опережение», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства поручил рассмотреть возможность совершенствования систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

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