Путин заявил о необходимости развивать систему предупреждений ЧС
- РИА Новости
Как отметил российский лидер в обращении к участникам коллегии МЧС, это программное обеспечение должно обеспечить возможность оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях.
«[Необходимо] принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае, действовать на опережение», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ранее глава государства поручил рассмотреть возможность совершенствования систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.