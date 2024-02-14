Мошенники обманули пенсионерку в Москве на 11,4 млн рублей

Пенсионерка в Москве в течение двух месяцев перечисляла деньги мошенникам, а когда они перестали выходить с ней на связь, то поняла, что её обманули. Сумма ущерба составила более 11,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 75-летней москвичке позвонил лжеправоохранитель и сообщил о странной активности на её счетах. Затем женщину попросили на время следствия передать все деньги якобы представителю банка для внесения на «безопасный счёт».

«Для спасения сбережений, действуя по указанию телефонного мошенника, введённая в заблуждение пенсионерка несколько раз ходила в банк, снимала различные суммы в рублях и иностранной валюте, после чего передавала их посыльным аферистов якобы для внесения на безопасный счёт», — рассказали в пресс-службе.

За два месяца пенсионерка передала аферистам более 11,4 млн рублей. Установление причастных к преступлению лиц поставили на контроль в Бабушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники ежедневно совершают порядка 15 млн звонков в адрес россиян.