Первые производства в тверской ОЭЗ «Эммаусс» планируют запустить в 2025 году

Создание в Тверской области особой экономической зоны «Эммаусс» поддержали на федеральном уровне. Соответствующее решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего социального развития в монопрофильных муниципальных образованиях России.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

На территории ОЭЗ «Эммаусс» будет расположено несколько отраслевых кластеров, в том числе логистический, промышленный и химический. Запуск первых производств запланирован на первое полугодие 2025 года.

«На двух площадках будут сосредоточены производства современных товаров и компаний, предоставляющих различные услуги. Важно, что ОЭЗ станет инструментом привлечения в экономику дополнительных инвестиций», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.