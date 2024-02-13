Первые производства в тверской ОЭЗ «Эммаусс» планируют запустить в 2025 году
Об этом сообщает tverigrad.ru.
На территории ОЭЗ «Эммаусс» будет расположено несколько отраслевых кластеров, в том числе логистический, промышленный и химический. Запуск первых производств запланирован на первое полугодие 2025 года.
«На двух площадках будут сосредоточены производства современных товаров и компаний, предоставляющих различные услуги. Важно, что ОЭЗ станет инструментом привлечения в экономику дополнительных инвестиций», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.