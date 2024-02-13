В Ульяновске отремонтировали три отделения стационара ЦГКБ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел отремонтированные отделения стационара ЦГКБ. Работы проходили в оториноларингологическом и хирургическом отделениях, а также в отделении микрохирургии глаза.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Сегодня обсудили с общественным советом больницы, ветеранами учреждения и медицинским коллективом, какие ещё работы необходимо выполнить. Задача полностью привести стационар ЦГКБ в порядок и создать комфортные условия для пациентов», — сказал Русских.

Также стало известно, что в Удмуртии появятся новые школы диабета, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. В 2024 году их откроют, в частности, в Воткинске и Можге, а также в посёлке Ува.

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