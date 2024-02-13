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Специалист Мискевич предупредил о краже данных из мессенджеров

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Генеральный директор IOT — компании «Центр 2М» Евгений Мискевич рассказал о схеме мошенничества, когда злоумышленники крадут данные из мессенджеров.
Специалист Мискевич предупредил о краже данных из мессенджеров
  • Gettyimages.ru

«Злоумышленники совершенствуют свои способы кражи персональных и корпоративных данных, используя переписку в мессенджерах. Речь не только об обычных пользователях, но и о сотрудниках компаний. Взламывая аккаунты в общедоступных незащищённых мессенджерах, они крадут голосовые сообщения от руководителей, используют их для общения с подчинёнными в своих целях», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, важно использовать защищённые средства для деловой коммуникации, например мессенджеры, которые не сохраняют историю переписки и отправленные файлы.

Как отметил Мискевич, ещё одна рекомендация — руководители должны просвещать сотрудников в вопросах информационной безопасности, определять число лиц, имеющих доступ к критической коммерческой информации.

Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).

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