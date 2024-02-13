В Татарстане направят 3,8 млрд рублей на ремонт молодёжных объектов в 2024 году

В Татарстане выделят 3,8 млрд рублей на ремонт молодёжных объектов в 2024 году, рассказал министр по делам молодёжи республики Ринат Садыков на итоговой коллегии ведомства.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на реновацию объектов молодёжной политики дополнительно согласовано выделение 1,4 млрд рублей. Совокупный объём по всем программам реновации на 2024 год составит рекордную сумму — 3,8 млрд рублей», — заявил Садыков.

Средства будут направлены на пять программ, в том числе на реновацию детских лагерей и ремонт молодёжных центров.

Также стало известно, что в Удмуртии проверили готовность нового корпуса Ягульской школы, передаёт izhlife.ru со ссылкой на председателя правительства региона Ярослава Семёнова.

В новом корпусе будут обучаться учащиеся среднего и старшего звена. Для них предусмотрена современная техника.

Ранее сообщалось, что начался отборочный этап олимпиады «Полярный круг» для школьников.