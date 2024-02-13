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Врач Исакова: нет необходимости в самостоятельной сдаче анализов на онкомаркеры

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Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова выразила мнение, что в самостоятельной сдаче анализов на онкомаркеры нет необходимости.

«Иногда уровень онкомаркеров может повышаться даже при неонкологических заболеваниях. А бывает так, что остаётся в пределах нормы даже при запущенных формах рака», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, такой анализ целесообразно сдавать только по назначению врача. Онкомаркеры нужны для контроля за новообразованиями, а не выявлении их.

«Исключение составляет только простатспецифический антиген-онкомаркер — он действительно помогает в ранней диагностике рака простаты», — заключила онколог.

Ранее главный врач клиники МАММА, онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов посоветовал для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях проходить ежегодную диспансеризацию.

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