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В ЯНАО обновили общественные пространства ко Дню оленевода

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Общественные пространства обновили по случаю Дня оленевода, который пройдёт в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале, марте и апреле.

Работы провели в Муравленко, Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Для гостей оборудуют этнографические арт-объекты, ландшафтное освещение, спортивные и развлекательные зоны.

Наряду с этим стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) в этом году установят более 1200 новых светильников. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Чистяков, пишет сайт izh.kp.ru.

По его словам, Горсвет планирует осуществить установку фонарей за свой счёт в различных районах города.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столицы в 2023 году капитально отремонтировали семь мостовых сооружений.

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