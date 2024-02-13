В ЯНАО обновили общественные пространства ко Дню оленевода

Общественные пространства обновили по случаю Дня оленевода, который пройдёт в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале, марте и апреле.

Работы провели в Муравленко, Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Для гостей оборудуют этнографические арт-объекты, ландшафтное освещение, спортивные и развлекательные зоны.

Наряду с этим стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) в этом году установят более 1200 новых светильников. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Чистяков, пишет сайт izh.kp.ru.

По его словам, Горсвет планирует осуществить установку фонарей за свой счёт в различных районах города.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столицы в 2023 году капитально отремонтировали семь мостовых сооружений.