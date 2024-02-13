RT в Telegram
Подпишись

Микробиолог Шестаков заявил о невозможности убить всех микробов при стирке

Короткая ссылка
Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал, что убить всех микробов на одежде при стирке невозможно.
Микробиолог Шестаков заявил о невозможности убить всех микробов при стирке
  • Gettyimages.ru

«Чтобы полностью избавиться от микроорганизмов, температуру нужно поднять выше +100 °С, а это невозможно в обычных стиральных машинах», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, не поможет избавиться от микробов и глажка утюгом.

«При глаженье температура поднимается чуть выше, потому что это всё-таки уже пар. Но сказать, что вещь станет стерильной — нельзя. Чтобы быть в этом уверенным, воздействие должно происходить длительное время», — сказал микробиолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что пыль в квартире может спровоцировать аллергическую реакцию, а также быть переносчиком вредных микроорганизмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить