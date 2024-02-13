Микробиолог Шестаков заявил о невозможности убить всех микробов при стирке

Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал, что убить всех микробов на одежде при стирке невозможно.

«Чтобы полностью избавиться от микроорганизмов, температуру нужно поднять выше +100 °С, а это невозможно в обычных стиральных машинах», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, не поможет избавиться от микробов и глажка утюгом.

«При глаженье температура поднимается чуть выше, потому что это всё-таки уже пар. Но сказать, что вещь станет стерильной — нельзя. Чтобы быть в этом уверенным, воздействие должно происходить длительное время», — сказал микробиолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что пыль в квартире может спровоцировать аллергическую реакцию, а также быть переносчиком вредных микроорганизмов.